С улиц Екатеринбурга в новогоднюю ночь вывезли 2 155 тонн снега

В ночь на 1 января 2025 года Екатеринбург прибирали 60 рабочих и 185 единиц спецтехники. За несколько часов дорожные службы вывезли с улиц уральской столицы 2115 тонн снега. За это время в городе выпало 4 миллиметра осадков. Об этом информирует пресс-служба мэрии Екатеринбурга.