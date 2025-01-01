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С улиц Екатеринбурга в новогоднюю ночь вывезли 2 155 тонн снега

На уборку улиц Екатеринбурга вывели 299 рабочих.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 1 января 2025 года Екатеринбург прибирали 60 рабочих и 185 единиц спецтехники. За несколько часов дорожные службы вывезли с улиц уральской столицы 2115 тонн снега. За это время в городе выпало 4 миллиметра осадков. Об этом информирует пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Проезжую часть дорог уральской столицы обработали при использовании 137 тонн противогололедного материала, тротуары посыпали 5 тоннами фракционного песка.

Работы по уборке дорог и тротуаров Екатеринбурга ведутся в круглосуточном режиме. 1 января на улицах трудятся 299 дорожных рабочих и 168 единиц спецтехники.

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