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Магнитная буря на Земле усилилась

Cтепень возмущенности магнитного поля достигла уровня G2.

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Ранее в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о начале слабого возмущения геомагнитного поля Земли.

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G2 — «умеренно» — по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широты в 50 градусов.