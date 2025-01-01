Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону прошел новогодний забег

Больше двух тысяч ростовчан приняли участие в новогоднем забеге 1 января.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону прошел новогодний забег. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко. Первое спортивное мероприятие этого года прошло 1 января.

— Более 2000 горожан приняли участие в старте «Побегай 1 января». Участники по традиции стартовали в парке им. М. Горького и финишировали у Публичной библиотеки на Пушкинской, — поделился Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации города, с каждым годом число поклонников забега и здорового образа жизни только увеличивается. Участие приняли не только ростовчане, но и гости города. Большинство подошли к участию в марафоне с креативом — разнообразие костюмов зашкаливало.