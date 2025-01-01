В Ростове-на-Дону прошел новогодний забег. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко. Первое спортивное мероприятие этого года прошло 1 января.
— Более 2000 горожан приняли участие в старте «Побегай 1 января». Участники по традиции стартовали в парке им. М. Горького и финишировали у Публичной библиотеки на Пушкинской, — поделился Алексей Логвиненко.
По словам главы администрации города, с каждым годом число поклонников забега и здорового образа жизни только увеличивается. Участие приняли не только ростовчане, но и гости города. Большинство подошли к участию в марафоне с креативом — разнообразие костюмов зашкаливало.