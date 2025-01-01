Праздник продлится недолго: Уже в ночь на 2 января в Кишиневе отключат новогоднее освещение — кризис, однако

Кишинев будет экономить на праздничной иллюминации.
Столичный мэр Чебан сообщил, что в ночь с 1 на 2 января декоративное освещение в Кишиневе будет выключено.
Огни на главной елке страны будут ежедневно гореть до 14 января — включаться вместе с уличным освещением и гаснуть в 23:30.
«Во избежание спекуляций: в ночь с 31 декабря на 1 января в столице все украшения останутся подключенными, учитывая, что их придется вручную отключать специалистам, что будет сложно сделать накануне Нового года», — заявил градоначальник.