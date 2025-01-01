В пожаре на сельхозпредприятии в Башкирии погиб мужчина и один пострадал

В здании котельной на улице Кирова в Дуванском районе в ночь на 1 января произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предоставленным данным, возгорание началось в котельной на территории частного сельхозпредприятия в деревне Рухтино.
В результате случившегося, в больнице доставили двух мужчин, где один скончался, а второй находится в тяжелом состоянии. Причины случившегося устанавливают в МЧС региона.
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