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В пожаре на сельхозпредприятии в Башкирии погиб мужчина и один пострадал

В МЧС Башкирии сообщили подробности серьезного пожара.

Источник: Комсомольская правда

В здании котельной на улице Кирова в Дуванском районе в ночь на 1 января произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, возгорание началось в котельной на территории частного сельхозпредприятия в деревне Рухтино.

В результате случившегося, в больнице доставили двух мужчин, где один скончался, а второй находится в тяжелом состоянии. Причины случившегося устанавливают в МЧС региона.

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