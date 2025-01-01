В Самаре 2 января прогнозируют метель и сильный снег

На Самарскую область надвигается метель при видимости 500−1000 метров. 2 января синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра с порывами до 15−20 метров в секунду. Местами возможен сильный снег.
— На дорогах возможны снежные заносы, — предупредили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В Приволжском УГМС сообщили, что в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В региональном МЧС призывают по возможности не пользоваться личным транспортом, не парковать машины возле шатких конструкций и деревьев. Также самарцам рекомендуют проверять тягу при использовании газа.