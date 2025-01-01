В Самаре 2 января прогнозируют метель и сильный снег

В Приволжском УГМС сообщили, что в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В региональном МЧС призывают по возможности не пользоваться личным транспортом, не парковать машины возле шатких конструкций и деревьев. Также самарцам рекомендуют проверять тягу при использовании газа.