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В Самаре 2 января прогнозируют метель и сильный снег

Самарцев предупреждают об ухудшении погоды 2 января.

Сейчас в Ричмонде: +9° 8 м/с 53% 753 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

На Самарскую область надвигается метель при видимости 500−1000 метров. 2 января синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра с порывами до 15−20 метров в секунду. Местами возможен сильный снег.

— На дорогах возможны снежные заносы, — предупредили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В Приволжском УГМС сообщили, что в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В региональном МЧС призывают по возможности не пользоваться личным транспортом, не парковать машины возле шатких конструкций и деревьев. Также самарцам рекомендуют проверять тягу при использовании газа.