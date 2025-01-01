Крымский мост перекрыли второй раз за день

В среду, 1 января, движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Людей, которые находятся на объекте, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Как сообщалось ранее, движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 14.27. Людей, которые находились на мосту, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 14.33 стало известно, что ограничения сняли. В 15.00 перед Крымским мостом появилась очередь. Со стороны Керчи стояли 50 машин.