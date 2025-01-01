Собака Санду сбежала из-за шума от фейерверков

В ноябре 2023 года произошел инцидент, в ходе которого собака главы молдавского государства укусила президента Австрии Ван дер Беллена. Случилось это, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Австрийский президент пытался погладить пса, и тот в ответ укусил его. На встречу с председателем парламента республики Игорем Гросу Ван дер Беллен прибыл уже с заклеенной пластырем рукой. Позже в офисе австрийского главы РИА Новости сообщили, что у президента лишь небольшая рана, и он чувствует себя нормально.