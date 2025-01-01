Врачи Башкирии рассказали о сроках хранения салатов

Врачи из Башкирии рассказали о важности соблюдения сроков хранения салатов и мер профилактики, чтобы избежать пищевого отравления. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Здоровье РБ».
Так, особенно опасными для здоровья могут быть салаты с соусами или майонезом из-за опасных микробов в случае неправильного хранения. Кроме того, именно салаты содержат продукты с различными сроками годности, что тоже является опасностью.
Так, салаты с добавлением яиц и консервированных овощей типа «Оливье» с заправкой рекомендуется хранить не более шести часов, без заправки — 18 часов. Салаты с добавлением морепродуктов, например, «Сельдь под шубой», без заправки можно хранить до 12 часов.
Винегреты с вареными овощами с заправкой — 12 часов, без заправки — 18 часов. Самыми безопасными являются салаты из маринованных, квашеных и соленых овощей — их можно хранить до 36 часов.
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