В Красногорске на трассе загорелась и сгорела дотла машина с фейерверками

В Приморском крае в новогоднюю ночь из-за пожаров погибли четыре человека. В 01:09 в Лесозаводске загорелась квартира 88-летней женщины, она пострадала. В 02:28 в селе Перевозное огонь охватил два вагончика для проживания в рыбацком стане, погиб 49-летний мужчина. В 03:52 загорелась квартира во Владивостоке, внутри нашли тело, личность погибшего устанавливают. В 10:51 в Уссурийске начался пожар в частном доме, 43-летний мужчина погиб. В 11:23 во Владивостоке загорелась квартира на первом этаже, из-за чего пришлось эвакуировать весь подъезд. Спасатели спасли 20 человек, в том числе шестеро детей, однако один мужчина не выжил.