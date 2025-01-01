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В Калининграде школьники Чкаловска в этом году смогут учиться в одну смену

В конце 2024-го открыли новый корпус образовательного учреждения.

Источник: Клопс

Школьники микрорайона Чкаловск в Калининграде в этом году смогут учиться в одну смену. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова.

По словам сити-менеджера, в конце 2024-го завершили строительство нового корпуса для общеобразовательного учреждения № 11.

«Школа в микрорайоне заработает в одну смену. Это означает, что вторая смена станет площадкой для дополнительного образования: секций, кружков».

отметила Дятлова

Для досуга молодёжи недавно по соседству открыли отремонтированный клуб «Авиатор», а для отдыха остальных жителей микрорайона частично отремонтировали Дом культуры.

Информацию об открытии «Авиатора» читайте в материале «Клопс».

образование