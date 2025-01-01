Туристический налог начали взимать в Петербурге с 1 января: что нужно знать

В Петербурге в 2025 году налоговая ставка составит 1%. В 2026-м — с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря включительно — 1%. В 2026 — с 1 апреля по 30 сентября включительно — 2%. В 2027 — с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря включительно — 1,5%. В 2027 году — с 1 апреля по 30 сентября — 3%.