Туристический налог начали взимать в Петербурге с 1 января: что нужно знать

В Петербурге в 2025 году налоговая ставка составит 1%. В 2026-м — с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря включительно — 1%. В 2026 — с 1 апреля по 30 сентября включительно — 2%. В 2027 — с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря включительно — 1,5%. В 2027 году — с 1 апреля по 30 сентября — 3%.
При этом минимальный налог не может быть меньше 100 рублей. Санатории всегда будут платить налог в минимальном размере независимо от стоимости оказываемых услуг. Дополнительные расходы лягут на туристов: отели включат налог в стоимость номеров.
От уплаты будут освобождены льготные категории граждан. По мнению директора филиала Российской гостиничной ассоциации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Мусакина, при заселении льготников может возникнуть путаница.
«Если номер зарегистрирован на человека со льготами, то налог уже не оплачивается. А если льготник не мог физически оформить номер на себя, и номер зарегистрирован на другого члена семьи, то отель уже будет обязан взять налог, из-за этого может возникнуть конфликтная ситуация».
«Ситуация на отельном рынке кардинально не изменится, но к сожалению, в отдельных случаях возможен уход на агентские схемы взаимодействия с инвесторами среди апарт-отелей, а также переход части средств размещения в теневой сектор», — считает, в свою очередь, управляющий директор сети Vertical Раиль Муфазданов.
Туристический налог не будет иметь специальной окраски в бюджете: собранные средства поступят в общую казну. «Денежные средства будут поступать в бюджет Санкт-Петербурга для исполнения текущих обязательств города», — отмечают в комитете финансов. Турналог, по прогнозам Смольного, принесет в городской бюджет 1 млрд рублей.
Субъекты размещения обязаны перечислять средства в бюджет не позднее 28-го числа по итогам отчетного квартала — в апреле, июле, октябре и январе. Налоговую декларацию необходимо подать не позднее 25-го числа в те же месяцы.
Отметим, что туристический налог введен также в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Архангельске, Перми, Петрозаводске, Зеленоградске, Светлогорске, Великом Новгороде и Казани.