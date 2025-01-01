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Омск официально вступил в статус Молодёжной столицы России

Теперь город получил право проводить молодежные мероприятия федерального масштаба.

Источник: Om1 Омск

С 1 января Омск официально стал молодежной столицей России на целый год.

Город со второй попытки одержал победу в конкурсе, который проводился в рамках премии «Время молодых». Омск разделил статус Молодёжной столицы с Пермью.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил всех, кто поддержал заявку Омска. Получение статуса Молодёжной столицы откроет для Омска новые возможности. В течение года в городе пройдет множество мероприятий федерального уровня, направленных на развитие и поддержку молодежи.

Напомним, что первыми Молодёжными столицами в 2024 году были признаны Москва и Владивосток — Омск вошёл в пятёрку финалистов, но занял третье место. В этот раз основным конкурентом нашего города были Пермь и Томск — именно томскую заявку регион планирует поддержать в следующем году.