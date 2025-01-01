Омск официально вступил в статус Молодёжной столицы России

Напомним, что первыми Молодёжными столицами в 2024 году были признаны Москва и Владивосток — Омск вошёл в пятёрку финалистов, но занял третье место. В этот раз основным конкурентом нашего города были Пермь и Томск — именно томскую заявку регион планирует поддержать в следующем году.