Омск официально вступил в статус Молодёжной столицы России

С 1 января Омск официально стал молодежной столицей России на целый год.
Город со второй попытки одержал победу в конкурсе, который проводился в рамках премии «Время молодых». Омск разделил статус Молодёжной столицы с Пермью.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил всех, кто поддержал заявку Омска. Получение статуса Молодёжной столицы откроет для Омска новые возможности. В течение года в городе пройдет множество мероприятий федерального уровня, направленных на развитие и поддержку молодежи.
Напомним, что первыми Молодёжными столицами в 2024 году были признаны Москва и Владивосток — Омск вошёл в пятёрку финалистов, но занял третье место. В этот раз основным конкурентом нашего города были Пермь и Томск — именно томскую заявку регион планирует поддержать в следующем году.