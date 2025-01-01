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Проезд в автобусе подорожал в Кургане

В Кургане с 1 января на 2 рубля повысилась стоимость проезда в общественном транспорте.

В Кургане с 1 января на 2 рубля повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь билеты стоят 37 рублей.

В администрации Кургана сообщили, что некоторые перевозчики просили повысить стоимость проезда до 47 рублей.

Стоимость проезда в автобусах Кургана является одной из самых высоких на Урале. В Екатеринбурге он составляет 33 рубля, в Перми — 37 рублей, в Тюмени — 32 рубля, в Челябинске — 43 рубля, в Уфе — 41 рубль.

«МК-Урал» ранее писал, что семейная пара Кожевниковых украсила автобус маршрута № 55, который курсирует по Кургану. Они оба работают на транспортном предприятии и решили украсить общественный транспорт.

По словам Екатерины Кожевниковой, которая работает кондуктором, пассажиры отмечают новогоднюю атмосферу автобуса.