Проезд в автобусе подорожал в Кургане

В Кургане с 1 января на 2 рубля повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь билеты стоят 37 рублей.
В администрации Кургана сообщили, что некоторые перевозчики просили повысить стоимость проезда до 47 рублей.
Стоимость проезда в автобусах Кургана является одной из самых высоких на Урале. В Екатеринбурге он составляет 33 рубля, в Перми — 37 рублей, в Тюмени — 32 рубля, в Челябинске — 43 рубля, в Уфе — 41 рубль.
«МК-Урал» ранее писал, что семейная пара Кожевниковых украсила автобус маршрута № 55, который курсирует по Кургану. Они оба работают на транспортном предприятии и решили украсить общественный транспорт.
По словам Екатерины Кожевниковой, которая работает кондуктором, пассажиры отмечают новогоднюю атмосферу автобуса.