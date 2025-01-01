Проезд в автобусе подорожал в Кургане

Стоимость проезда в автобусах Кургана является одной из самых высоких на Урале. В Екатеринбурге он составляет 33 рубля, в Перми — 37 рублей, в Тюмени — 32 рубля, в Челябинске — 43 рубля, в Уфе — 41 рубль.