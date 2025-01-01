На Крымском мосту снова запустили движение

В среду, 1 января, движение транспорта по Крымскому мосту вновь возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Как сообщалось ранее, первый раз Крымский мост перекрыли в 14.27. Людей, которые находились на объекте, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 14.33 стало известно, что ограничения сняли. В 15.00 перед Крымским мостом появилась очередь. Со стороны Керчи стояли 50 машин.
Второй раз за день Крымский мост перекрыли в 15.29. В 16.08 ограничения сняли.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.