На Крымском мосту снова запустили движение

Как сообщалось ранее, первый раз Крымский мост перекрыли в 14.27. Людей, которые находились на объекте, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 14.33 стало известно, что ограничения сняли. В 15.00 перед Крымским мостом появилась очередь. Со стороны Керчи стояли 50 машин.