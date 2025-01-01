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Потепление до +3 градусов ожидает Свердловскую область

В новогодние каникулы в Свердловской области ожидается значительное потепление, несколько дней в регионе может быть плюсовая температура.

Сейчас в Ричмонде: +9° 8 м/с 53% 753 мм рт. ст. +9°

В новогодние каникулы в Свердловской области ожидается значительное потепление, несколько дней в регионе может быть плюсовая температура. Об этом сообщается в телеграм-канале «Уральский Гидрометцентр».

2 января в Свердловской области ночью ожидают −8, −13, а днем — −5, −10 градусов. Местами будет небольшой снег.

В пятницу, 3 января, ночью будет −5, −10 градусов. А днем, особенно на юге, до +3 градусов. 4 и 5 января также ожидается температура до +2 градусов.

Похолодание будет 6 января. Ночью будет −10, −15 градусов, днем — −7, −11 градусов.

«МК-Урал» ранее писал, что в новогоднюю ночь Свердловская область оказалась в ложбине циклона, который подойдет с побережья Скандинавии.

На волне атмосферного фронта сформируется небольшой циклон — утром и днем 1 января на территории Свердловской области ожидается выпадение снега.