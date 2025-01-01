Потепление до +3 градусов ожидает Свердловскую область

В новогодние каникулы в Свердловской области ожидается значительное потепление, несколько дней в регионе может быть плюсовая температура. Об этом сообщается в телеграм-канале «Уральский Гидрометцентр».
2 января в Свердловской области ночью ожидают −8, −13, а днем — −5, −10 градусов. Местами будет небольшой снег.
В пятницу, 3 января, ночью будет −5, −10 градусов. А днем, особенно на юге, до +3 градусов. 4 и 5 января также ожидается температура до +2 градусов.
Похолодание будет 6 января. Ночью будет −10, −15 градусов, днем — −7, −11 градусов.
«МК-Урал» ранее писал, что в новогоднюю ночь Свердловская область оказалась в ложбине циклона, который подойдет с побережья Скандинавии.
На волне атмосферного фронта сформируется небольшой циклон — утром и днем 1 января на территории Свердловской области ожидается выпадение снега.