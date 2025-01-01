РФ и ЮАР намерены совместно развивать регенеративные технологии

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета и Кейптаунского университета Южно-Африканской Республики (ЮАР) подписали соглашение о сотрудничестве в области биомедицинской науки и образования, в рамках которого планируется развивать регенеративные технологии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского вуза.
«Специалисты Института регенеративной медицины Сеченовского университета посетили Южно-Африканскую Республику в рамках реализации международного проекта, поддержанного грантом министерства образования и науки. По итогам Сеченовский университет подписал с Кейптаунским университетом соглашение о сотрудничестве в области биомедицинской науки и образования», — говорится в сообщении.
По данным университета, проект, инициированный совместно с Кейптаунским университетом, направлен на развитие технологий биопечати и биофотоники. Специалисты Сеченовского университета возьмут на себя фундаментальную часть исследований, а ученые из ЮАР займутся созданием инженерных решений для клинического применения.
«На сегодня у нас достаточно знаний и опыта в области регенеративной медицины для создания медицинских продуктов. А у Университета Кейптауна, помимо высококлассной инженерной базы, есть богатый опыт создания медицинских изделий под специфические для этой страны клинические задачи. Мы считаем ЮАР ценным партнером и уверены в перспективности такого сотрудничества. Первые совместные исследования будут посвящены применению фотобиомодуляции в стоматологии и для лечения хронических ран», — рассказал заведующий лабораторией цифрового микроскопического анализа Сеченовского университета Алексей Файзуллин, чьи слова приводит пресс-служба.
В рамках поездки российские ученые с коллегами из Совета по научным и производственным исследованиям, Кейптаунского и Йоханнесбургского университетов, провели мероприятие, посвященное фотобиомодуляции — направлению на стыке медицины и инженерии вместе с 3D-биопечатью, которое поможет транслировать технологии направленной регенерации в практическую медицину. В ходе мероприятия специалисты Сеченовского и Кейптаунского университетов совместно разработали программу дальнейших исследований.