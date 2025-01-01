РФ и ЮАР намерены совместно развивать регенеративные технологии

«На сегодня у нас достаточно знаний и опыта в области регенеративной медицины для создания медицинских продуктов. А у Университета Кейптауна, помимо высококлассной инженерной базы, есть богатый опыт создания медицинских изделий под специфические для этой страны клинические задачи. Мы считаем ЮАР ценным партнером и уверены в перспективности такого сотрудничества. Первые совместные исследования будут посвящены применению фотобиомодуляции в стоматологии и для лечения хронических ран», — рассказал заведующий лабораторией цифрового микроскопического анализа Сеченовского университета Алексей Файзуллин, чьи слова приводит пресс-служба.