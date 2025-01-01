Умерла актриса Инна Выходцева из «Служебного романа» и «Москва слезам не верит», которая снималась в Беларуси и озвучивала Софи Лорен

Родившаяся в 1934 году в Донецке и окончившая мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе (1957) Выходцева немало снималась в кино: «Служебный роман» и «Москва слезам не верит», «Пять вечеров» и «Тихий Дон», «Огарева, 6» и «Любимая женщина механика Гаврилова», сериалы «Каменская» и «Марш Турецкого».