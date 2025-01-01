Умерла актриса Инна Выходцева из «Служебного романа» и «Москва слезам не верит», которая снималась в Беларуси и озвучивала Софи Лорен

В возрасте 91 года умерла заслуженная артистка России Инна Выходцева, сыгравшая, среди прочего, в фильмах «Служебный роман» и «Москва слезам не верит». Об этом пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.
Родившаяся в 1934 году в Донецке и окончившая мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе (1957) Выходцева немало снималась в кино: «Служебный роман» и «Москва слезам не верит», «Пять вечеров» и «Тихий Дон», «Огарева, 6» и «Любимая женщина механика Гаврилова», сериалы «Каменская» и «Марш Турецкого».
В том числе были у Выходцевой работы в Беларуси. В ее фильмографии значится роль Натальи Петровны в картине «Криницы», вышедшей на «Беларусьфильме» в 1964 году. Это экранизация одноименного романа народного писателя Беларуси Ивана Шамякина.
Кроме того, Инна Выходцева была актрисой дубляжа. Ее голосом говорили знаменитые итальянки Софи Лорен, Стефания Сандрелли, Клаудиа Кардинале.
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