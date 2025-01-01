В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера сериала «Министерство Всего Хорошего»

По сюжету в нашей Вселенной есть два министерства, о которых мы с вами ничего не знаем. Их сотрудники невидимы для обычных людей, а базируются сами ведомства где-то в космосе или на небесах. Между собой, как водится, они напрямую конкурируют. При этом оба следуют воле народа, исполняя отправленные куда-то вверх (в прямом смысле слова) желания: Министерство Всего Хорошего (МВХ) претворяет в жизнь светлые просьбы человечества, Министерство Всего Плохого (МВП) — темные. Борьба двух департаментов, длившаяся с самого зарождения Земли, обостряется на фоне аудита соотношения добра и зла — по его итогам все на планете либо останется без изменений, либо изменения все-таки произойдут. А именно — практически все люди будут уничтожены катаклизмом как безнадежный вид.