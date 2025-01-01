«Было 37 стало 54». Совмин Беларуси расширил список лекарств, цены на которые регистрирует Минздрав

Совет министров Беларуси расширил список лекарств, цены на которые регистрирует Минздрав. Информация об этом содержится в постановлении правительства от 27 декабря 2024 года № 1023, опубликованном на Национальном правовом портале. Документ изменяет предыдущие постановления Совмина Беларуси — от 19 января 2012 года № 56 и от 31 октября 2018-го за № 776.
Постановление дополнило на семнадцать пунктов перечень препаратов, предельные отпускные цены производителей регистрируются. Раньше в списке было 37, а стало 54 популярных лекарств в формах таблеток, капсул, порошков, растворов, спреев, капель и так далее.
С полным перечнем новшеств можно ознакомится по ссылке. Новшества вступают в силу с 1 марта 2025 года.
Тем временем в Беларуси расходы на обучение и воспитание одного школьника составляют 3749 — 8447 рублей в год.
Еще зарплаты многих белорусов повысятся с 1 января 2025 из-за роста базовой ставки до 270 рублей.
Также Минтруда сообщило, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.
А президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что будет с Беларусью в 2025 году, напомнив о пути преемственности.
Ну, а вот каким был Год Змеи в истории Беларуси: Машеров возглавил БССР, Коваленок полетел в космос, страну накрыл снежный шторм «Хавьер».