«Было 37 стало 54». Совмин Беларуси расширил список лекарств, цены на которые регистрирует Минздрав

Совет министров Беларуси расширил список лекарств, цены на которые регистрирует Минздрав. Информация об этом содержится в постановлении правительства от 27 декабря 2024 года № 1023, опубликованном на Национальном правовом портале. Документ изменяет предыдущие постановления Совмина Беларуси — от 19 января 2012 года № 56 и от 31 октября 2018-го за № 776.