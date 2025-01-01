В Башкирии с путей сошли два грузовых вагона

Сегодня, 1 января, в Учалах с железнодорожных путей сошли два грузовых вагона. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
По предоставленным данным, всего в составе было 17 груженных рудой вагонов. В результате ЧП никто не пострадал и не погиб.
Случившееся не повлияло на транспортное сообщение. Сейчас расцепляют вагоны и транспортируют их маневренным поездом до пункта назначения.
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