Осадки и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Ночью в центре, на юге, востоке, днем на западе, севере, востоке Актюбинской области прогнозируют метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный ночью на юге, востоке, днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с.