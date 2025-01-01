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Осадки и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 2 января 2025 года — ожидаются осадки, метели и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 43% 754 мм рт. ст. +11°
Источник: Nur.kz

2 января в Карагандинской области будет метель, гололед и туман. 3 января осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. 2—3 января на западе, севере, востоке области порывы ветра до 23−28 м/с.

Предстоящей ночью в области Ұлытау ожидается метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с, временами 23 м/с.

2 января на северо-востоке Мангистауской области возможны гололед, туман. Ветер юго-западный, днем на западе, востоке области порывы 15−20 м/с.

Завтра в центре, на севере, востоке Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный ночью и утром на севере области 15−20 м/с.

Ночью в центре, на юге, востоке, днем на западе, севере, востоке Актюбинской области прогнозируют метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный ночью на юге, востоке, днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с.

2 января в Астане ожидаются снег, метель, гололед, туман. Ветер юго-западный — порывы 15−20 м/с, ночью и утром временами 25 м/с.

Завтра на севере, востоке Атырауской области тоже ожидается гололед. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с.

В четверг днем в Семее пообещали осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный — порывы 15−20 м/с.

В Усть-Каменогорске 2 января ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области будет туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.

2 января в Кокшетау ожидаются метель, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15−20, ночью порывы 23 м/с.