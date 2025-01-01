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В Челябинской области усилят работу дорожных служб и мусоровозов

В новогоднюю ночь в северной части Челябинской области наблюдался сильный снегопад. Замело не только региональный центр, но и многие другие города.

Губернатор Алексей Текслер провёл совещание с миндортрансом Челябинской области. Главная тема обсуждения — снег на дорогах, который необходимо в срочном порядке убрать. Глава региона обратился к дорожным службам и поручил усилить работу, в том числе с помощью дополнительной специальной техники.

Напомним, что на улицах Челябинска в новогоднюю ночь уборкой снега занялись 220 машин. В остальных муниципалитетах для устранения последствий снегопада власти использовали порядка 300 единиц техники, а в дальнейшем увеличили их количество до 450. Борьба со стихией продолжается.

Отмечается, что сильнее всего пострадали Ашинский, Кусинский, Катав-Ивановский муниципальные районы и Златоуст. Особое внимание во время уборке снега уделяется маршрутам общественного транспорта и пространству рядом с мусорными площадками. Дороги региона обрабатывают противогололёдными средствами, а водителей просят соблюдать особую осторожность во время движения.

По поручению губернатора в Челябинской области также усилят уборку отходов. Мусоровозы работают сразу в две смены — утром и вечером. Ожидается, что контейнерные площадки во второй раз они посетят после семи часов вечера.

ЖКХ