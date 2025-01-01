На Земле наблюдают сильную магнитную бурю

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле достигла уровня G3 («сильно»), сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3, означающего «сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.