Амирсой — главный горнолыжный курорт Узбекистана

Курорт находится в Ташкентской области, на северных склонах горы Майгашкан, всего в 65 км от столицы. Его трассы расположены на высоте до 2494 метров, охватывая территорию 900 гектаров.
Высококлассная инфраструктура курорта и трассы международного уровня привлекают любителей зимнего спорта со всего мира.
Из Ташкента до Амирсоя можно доехать за два часа. Удобнее всего воспользоваться услугами туристических агентств, предлагающих трансферы или однодневные туры.
Неподалеку находятся:
- Чарвакское водохранилище — идеальное место для отдыха на воде.
- Чимган и Бельдерсай — популярные горнолыжные курорты.
- Газалкент — город с интересной культурой и историей.
Открытый в 2019 году, Амирсой стал первым горнолыжным курортом Узбекистана, соответствующим международным стандартам. Его удобства подходят как для профессионалов, так и для начинающих.
На курорте:
- 8 трасс разной сложности, включая маршруты для новичков.
- 5 подъемников, включая восьмиместный гондольный.
- Трассы для катания на санках и тюбингах.
- Рестораны, шале и зоны для семейного отдыха.
Амирсой сочетает современное оборудование, высокий уровень сервиса и широкий выбор активностей. Это место подходит для всех — от профессионалов до тех, кто впервые пробует зимние виды спорта.