Создан метод определения возраста янтарей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Специалисты Балтийского федерального университета имени И. Канта при поддержке гранта Российского научного фонда предложили новый метод определения возраста янтарей, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Для этого применены новейшие достижения спектроскопии.
«Коллектив научно-образовательного центра “Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника” БФУ имени И. Канта научился определять относительный возраст янтарей. Впервые в мире для этих целей исследователи использовали метод, основанный на спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния света», — отметили в пресс-службе.
Ученые предположили, что каждый камень имеет свою молекулярную структуру и особенности ее изменения с возрастом. Благодаря разработанным оптическим сенсорам, удалось оценить химический состав солнечного камня и классифицировать возраст окаменелых смол относительно друг друга.
Исследованы были 57 образцов из России, США, Доминиканской республики, Германии, Украины, Новой Зеландии, Мексики и Франции: от самых молодых до янтарей эры динозавров (триасовый период, ок. 200−220 млн лет назад).
«Мы кипятили янтарь и получили вытяжки из них. С помощью оптических сенсоров зарегистрировали спектральные картины каждого образца и смогли расположить янтарь в соответствии с возрастом. Предложенный метод доказал свою результативность, получены первые публикации по проекту. Поскольку радиоуглеродный анализ таких объектов возможен только для вмещающей породы окаменелых смол, дальнейшие разработки позволяют анализировать янтари напрямую», — рассказал член авторского коллектива, старший научный сотрудник Андрей Зюбин.
Для классификации применялись алгоритмы машинного обучения. В планах научного коллектива отработать методику еще на 70 образцах янтаря разного периода, что важно для пополнения данных интеллектуальной системы, которая сможет автоматически устанавливать возраст камня и месторождение. Затем исследователи разработают соответствующий классификатор. Результаты исследования представлены в журнале IOPscience.