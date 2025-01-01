Создан метод определения возраста янтарей

«Мы кипятили янтарь и получили вытяжки из них. С помощью оптических сенсоров зарегистрировали спектральные картины каждого образца и смогли расположить янтарь в соответствии с возрастом. Предложенный метод доказал свою результативность, получены первые публикации по проекту. Поскольку радиоуглеродный анализ таких объектов возможен только для вмещающей породы окаменелых смол, дальнейшие разработки позволяют анализировать янтари напрямую», — рассказал член авторского коллектива, старший научный сотрудник Андрей Зюбин.