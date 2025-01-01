Роспотребнадзор сообщил о росте активности ОРВИ

«В Российской Федерации отмечается рост активности острых респираторных вирусных инфекций, характерный для этого времени года. В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус грипп А (H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям. Поэтому этой зимой нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью», — говорится в сообщении.