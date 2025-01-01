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В Башкирии в новогоднюю ночь родились десять детей

Радий Хабиров рассказал хорошую новость.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в новогоднюю ночь родилось десять детей. По словам главы республики Радия Хабирова, на свет появились пять мальчиков и пять девочек.

Первыми стали двое малышей в БГМУ в Уфе и в Белорецкой центральной районной клинической больнице — мальчик и девочка.

Руководитель региона пожелал всем родителям и детям крепкого здоровья и поблагодарил медиков, которые дежурили в Новый год.

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