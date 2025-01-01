В Башкирии в новогоднюю ночь родились десять детей

В Башкирии в новогоднюю ночь родилось десять детей. По словам главы республики Радия Хабирова, на свет появились пять мальчиков и пять девочек.
Первыми стали двое малышей в БГМУ в Уфе и в Белорецкой центральной районной клинической больнице — мальчик и девочка.
Руководитель региона пожелал всем родителям и детям крепкого здоровья и поблагодарил медиков, которые дежурили в Новый год.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.