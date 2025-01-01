В Новом Орлеане 10 человек погибли при наезде грузовика на толпу

«Мы были довольно близко к тому месту, где все началось. Как только он [грузовик] пролетел мимо нас, мы услышали выстрелы, увидели полицию, бегущую в том направлении. Мы оставались в нише, пока стрельба не прекратилась, вышли на улицу и увидели несколько сбитых человек», — рассказали CBS News туристы-очевидцы. Они добавили, что не видели никого с огнестрельными ранениями. Собеседники издания пытались помочь пострадавшим, но те уже были мертвы.