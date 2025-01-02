На вернисаж фестиваля ледовых скульптур пришла толпа петербуржцев с детьми

На первый взгляд очереди очень длинные, но, несмотря на это, люди проходят на выставку в течение 15 минут. В павильон пускают через рамку, поэтому, скорее всего, все так медленно.
Само помещение небольшое. В нем темно и тепло. Много семей с колясками и маленькими детьми. Все делают фотографии ледовых скульптур.
Корреспондент отметил статуэтки группы «Король и Шут», а также Гоголя. Таким образом показывается преемственность поколений и различная культура.
В целом обстановка сложилась мистическая. Яркая цветная подсветка в темном помещении и мелодия на фоне задают тон выставке.