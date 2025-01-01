В Приднестровье от теплоснабжения отключили ряд школ и детсадов

«В последние дни минувшего года тепловики в плановом режиме отключили от системы теплоснабжения 131 школу, 147 детских садов, 130 административных зданий органов государственной власти и управления», — сказал Оболоник.
По его словам, заблаговременно сформированного резерва хватит для обеспечения газом объектов, не подлежащих отключению, до 20 января по югу республики и до 10 января — в северных районах. На данный момент в трубе 13 миллионов кубов газа.
Министр уточнил, что сотрудники «Тираспольтрансгаз» проводят работу по отключению газоснабжения. «74900 абонентов будут или уже отключены, 116000 будут пока получать ограниченное количество газа (в основном это жильцы многоэтажек для возможности использования газовых кухонных плит)», — сказал Оболоник.
Он подчеркнул, что разный подход — это «не социальное, а техническое решение, от которого зависит дальнейшее функционирование системы газоснабжения».
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.