В Ростовской области за год стоимость сыра выросла на 18%

По данным экспертов, в декабре 2023 года самый дешевый сыр был на прилавках Волгодонска. За килограмм продукта необходимо было заплатить 675,17 рубля. А в декабре прошлого года выгоднее всего было купить сыр в городе Миллерово — 794 рубля за килограмм. Так, стоимость выросла на 17,6%.