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В Ростовской области за год стоимость сыра выросла на 18%

В Ростовской области цены на сыр выросли почти на 18%

Источник: Комсомольская правда

Цены на сыр взлетели на 18% за год в Ростовской области. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Ростовстата.

По данным экспертов, в декабре 2023 года самый дешевый сыр был на прилавках Волгодонска. За килограмм продукта необходимо было заплатить 675,17 рубля. А в декабре прошлого года выгоднее всего было купить сыр в городе Миллерово — 794 рубля за килограмм. Так, стоимость выросла на 17,6%.

Отметим, в Ростове-на-Дону в 2023 году сыр стоил в среднем 742 рубля, а в 2024 его стоимость составила 870 рублей. В сравнении с другими муниципалитетами стоимость сыра в Ростове-на-Дону дороже.