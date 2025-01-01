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В Башкирии 42-летний мужчина пострадал во время катания на снегоходе

Пострадавшему помогли спасатели Госкомитета по ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Нуримановском районе Башкирии спасатели помогли 42-летнему мужчине, который пострадал во время катания на снегоходе. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.

По предоставленным данным, произошло это, когда он вместе с родственниками отправился на новогодние праздники на Павловку.

Предварительно он передвигался на снегоходе по лесному массиву, но не справился с управлением и налетел на дерево. Спасателям удалось его эвакуировать и передать бригаде скорой помощи. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.