В Башкирии 42-летний мужчина пострадал во время катания на снегоходе

В Нуримановском районе Башкирии спасатели помогли 42-летнему мужчине, который пострадал во время катания на снегоходе. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.
По предоставленным данным, произошло это, когда он вместе с родственниками отправился на новогодние праздники на Павловку.
Предварительно он передвигался на снегоходе по лесному массиву, но не справился с управлением и налетел на дерево. Спасателям удалось его эвакуировать и передать бригаде скорой помощи. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.