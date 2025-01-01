В США зафиксировали сдвиг в положении резервуаров магмы в Йеллоустоне

В магматических камерах под этой частью супервулкана присутствует около 440 куб. км. горячих риолитовых пород, что на порядок больше их запасов в других частях кальдеры. В этом отношении северо-восточные резервуары магмы сопоставимы с тем, как много материи было выброшено из Йеллоустона 1,3 млн лет назад, во время одного из его трех гигантских извержений. Это делает данный регион особенно важным для оценки потенциальной угрозы Йеллоустона для цивилизации, подытожили ученые.