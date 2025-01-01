В США зафиксировали сдвиг в положении резервуаров магмы в Йеллоустоне

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Американские геологи обнаружили, что скопления магмы под Йеллоустонским супервулканом начали сдвигаться в сторону слабо изученной северо-восточной части этого очага геологической активности. Сейчас в этом регионе вулкана накопилось примерно такое же количество магмы, как перед его крупным извержением 1,3 млн лет назад, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature.
«Проведенные нами замеры указывают на то, что базальтовые массы из нижних прослоек коры начали в последнее время двигаться в сторону скоплений риолитовой магмы в северо-восточной части Йеллоустонского парка, сливаться с ними и дополнительно прогревать их. Это указывает на то, что очаги будущего взрывного вулканизма сдвинулись в данный регион текущей кальдеры этого супервулкана», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа американских геологов под руководством профессора Университета штата Висконсин в Мэдисоне (США) Клиффорда Тарбера при изучении данных, которые были собраны на территории Йелоустонского национального парка при помощи сейсмографов и систем магнитотеллурического зондирования Земли. Эти приборы отслеживают движение магмы по переменам в электрических и магнитных свойствах разных слоев коры.
Недавно профессор Тарбер и его коллеги установили свыше ста подобных датчиков на территории Йеллоустонского парка для создания первой детальной карты резервуаров магмы и наблюдений за ее передвижениями в верхних и нижних слоях коры. Ученые использовали собранные данные для составления трехмерной модели сети магматических камер, расположенных под Йеллоустонским супервулканом на глубине от 2 до 40 км.
В общей сложности ученым удалось обнаружить семь крупных резервуаров магмы, часть из которых в активно заполняется горными породами из класса риолитов, способными порождать мощные взрывообразные извержения. Значительная часть этих растущих магматических камер расположена в северо-восточной части текущей кальдеры Йеллоустонского вулкана, которая в прошлом считалась спокойной и из-за этого слабо исследовалась.
В магматических камерах под этой частью супервулкана присутствует около 440 куб. км. горячих риолитовых пород, что на порядок больше их запасов в других частях кальдеры. В этом отношении северо-восточные резервуары магмы сопоставимы с тем, как много материи было выброшено из Йеллоустона 1,3 млн лет назад, во время одного из его трех гигантских извержений. Это делает данный регион особенно важным для оценки потенциальной угрозы Йеллоустона для цивилизации, подытожили ученые.
О Йеллоустонском супервулкане.
На территории североамериканского Йеллоустонского национального парка находится один из самых крупных супервулканов Земли, в недрах которого продолжает сохраняться высокая геологическая активность. Последний раз он пробуждался примерно 650−700 тыс. лет назад, что привело к масштабным пожарам в Северной Америке и к резкому похолоданию климата на всей Земле в целом. Ученые активно изучают данный супервулкан для получения максимально точных оценок того, насколько вероятно его новое извержение.