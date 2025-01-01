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Каскадер из Ростова-на-Дону провел новогоднюю ночь в машине под землей

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев встретил Новый год под землей.

Источник: Комсомольская правда

Ростовский каскадер провел новогоднюю ночь в салоне «Мерседеса» под землей. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети 31 декабря.

На кадрах видно, как Евгений Чеботарев садится в салон белого «Мерседеса», а затем машину закапывает толстым слоем земли экскаватор. До этого для машины вырыли глубокую яму.

— Я закопал себя. Новый год в земле. Всех люблю. Пока, — поделился впечатлениями каскадер.

Он также рассказал, что ему пригодится кислородный баллон и спальник, чтобы не замерзнуть. Пока каскадер больше не публиковал видео на своем канале.