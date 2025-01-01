Жители северных широт РФ в ночь на 2 января могут увидеть полярное сияние

«Ее уровень соответствует G3. Это означает, что полярное сияние возможно. Естественно, что чем ближе к так называемому “авроральному овалу” (он охватывает магнитный полюс широким кольцом, проходящим по высоким широтам), тем больше вероятность увидеть сияние. Поэтому, например, вероятность наблюдения сияния в Санкт-Петербурге заметно выше, чем в Москве, но и здесь она не нулевая. Вполне возможно, что в ночь с 1 на 2 января многие жители северных широт нашей страны увидят незабываемое зрелище», — сказал Язев корреспонденту ТАСС.