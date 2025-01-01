Жители северных широт РФ в ночь на 2 января могут увидеть полярное сияние

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Жители северных широт могут стать свидетелями полярного сияния в ночь на 2 января в связи с магнитной бурей на Земле. В Санкт-Петербурге эта вероятность выше, сохраняется она и в Москве, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.
Он отметил, что после сильных вспышек на Солнце неоднородное облако плазмы достигло Земли. Сейчас на планете наблюдается геомагнитная буря.
«Ее уровень соответствует G3. Это означает, что полярное сияние возможно. Естественно, что чем ближе к так называемому “авроральному овалу” (он охватывает магнитный полюс широким кольцом, проходящим по высоким широтам), тем больше вероятность увидеть сияние. Поэтому, например, вероятность наблюдения сияния в Санкт-Петербурге заметно выше, чем в Москве, но и здесь она не нулевая. Вполне возможно, что в ночь с 1 на 2 января многие жители северных широт нашей страны увидят незабываемое зрелище», — сказал Язев корреспонденту ТАСС.
Астроном отметил, что 1 января полярное сияние наблюдается, в частности, в Нижнеудинском районе Иркутской области, о чем сообщают очевидцы.
«Это примерно такая же широта, что и у Москвы. Так что у жителей столицы есть шансы. Однако здесь нужно учитывать, что ночная засветка мешает наблюдать это явление», — добавил он, указав также на важность безоблачной погоды.