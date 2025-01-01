В Уфе задержали устроившего дрифт с пиротехникой мужчину

В ГАИ Уфы установили личность водителя, им оказался 27-летний мужчина. В отношении уфимца составили несколько административных протоколов со стороны ГАИ и МЧС. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.