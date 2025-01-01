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На Земле усилилась магнитная буря до предпоследнего уровня мощности

Уровень G4 предполагает, что кроме серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Уровень мощности магнитной бури на Земле увеличился с «сильного» до «очень сильного», сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.