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Какой будет погода в Крыму в январе

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. Первый месяц 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5−2 градуса теплее положенной климатической нормы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +3° 6 м/с 44% 761 мм рт. ст. +4°

По словам метеоролога, пришедший в Крым накануне Нового года антициклон задержится однозначно до конца первой недели января.

«2, 3, 4 января — то есть в четверг, пятницу и субботу — антициклон будет удерживать свои позиции».

сказал Тишковец

При этом температура и ночью, и днем весь месяц будет примерно на 1,5−2 градуса выше положенной климатической нормы, уточнил он.

«Для Симферополя ночная январская норма — это около −3 градусов, дневная около +4 градусов», — уточнил Тишковец.

А вот по количеству осадков, согласно прогнозам, январь норму не превысит.

«Исключительно норма, которая, напомню, для Симферополя около 42 мм. То есть месяц будет без каких-либо катаклизмов и колебаний. Может, это и хорошо, потому что опасные явления чреваты последствиями, а тут идеальные погодные условия», — заключил метеоролог.