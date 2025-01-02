Какой будет погода в Крыму в январе

По словам метеоролога, пришедший в Крым накануне Нового года антициклон задержится однозначно до конца первой недели января.
«2, 3, 4 января — то есть в четверг, пятницу и субботу — антициклон будет удерживать свои позиции».
При этом температура и ночью, и днем весь месяц будет примерно на 1,5−2 градуса выше положенной климатической нормы, уточнил он.
«Для Симферополя ночная январская норма — это около −3 градусов, дневная около +4 градусов», — уточнил Тишковец.
А вот по количеству осадков, согласно прогнозам, январь норму не превысит.
«Исключительно норма, которая, напомню, для Симферополя около 42 мм. То есть месяц будет без каких-либо катаклизмов и колебаний. Может, это и хорошо, потому что опасные явления чреваты последствиями, а тут идеальные погодные условия», — заключил метеоролог.