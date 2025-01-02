Какой будет погода в Крыму в январе

«Исключительно норма, которая, напомню, для Симферополя около 42 мм. То есть месяц будет без каких-либо катаклизмов и колебаний. Может, это и хорошо, потому что опасные явления чреваты последствиями, а тут идеальные погодные условия», — заключил метеоролог.