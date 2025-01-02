Что покажут звезды? Главные события на небе 2025 года

Небо и звезды всегда влекли человека своей неизвестностью и величием. Некоторые всерьез верят, что светила во Вселенной определяют нашу жизнь и прислушиваются к прогнозам. Другие интересуются астрономией или просто любуются движением звезд. В Уфимском планетарии, UFA.AIF.RU рассказали, как лучше организовать наблюдение и какие события на небе нас ждут в 2025 году.
Шагнуть по Вселенную
В 2024 году Уфимскому планетарию исполнилось 60 лет. После недавней реконструкции звездный зал стал ещё более современным и комфортным для посетителей. Основное обновление — новый купол-экран диаметром 10 метров, который заменил старый 8-метровый. Конструкция выполнена без видимых стыков и обладает идеальной полусферической формой, что значительно улучшает качество проекции. Теперь зрители могут видеть изображение с исключительной четкостью и яркостью.
Кроме того, было модернизировано программное обеспечение цифровой проекционной системы. Благодаря этому обновлению, посетители смогут лучше различать мельчайшие детали космических объектов — будь то поверхности планет, яркие звезды или далекие галактики. Посетителям предлагается 40 познавательных программ: как для детей от 6 лет, так и для взрослых. Среди тем — основы звездного неба, Солнечная система, тайны черных дыр, перспектива жизни на других планетах и многое другое. Со 2 января этого года планетарий уже открыт для посетителей.
Звездный дождь
Астроном Уфимского планетария Тамара Денисова поделилась основными событиями предстоящего года:
Затмения
В 2025 году произойдут два солнечных и два лунных затмения. В Башкирии можно будет увидеть только полное лунное затмение 7 сентября с 21:27 до 00:56 по уфимскому времени.
Суперлуния
Самая большая Луна ожидается 5 ноября, когда расстояние между Землей и спутником составит всего 356 832 км. Ещё одно суперлуние произойдет 5 декабря.
Метеорные потоки
— Квадрантиды (с конца декабря по 16 января, максимум — ¾ января);
— Эта-Аквариды (с 15 апреля по 27 мая, максимум — 5 мая);
— Персеиды (с 17 июля по 24 августа, максимум — 12 августа);
— Геминиды (со 2 по 21 декабря, максимум — 12/13 декабря);
Противостояния планет
Сатурн будет сиять в небе 21 сентября, Венера окажется особенно яркой в январе, марте и осенью, а Марс будет наиболее заметен в начале года.
Особенно интересным станет соединение Юпитера и Венеры 12 августа. Эти планеты можно будет увидеть на утреннем небе примерно за три часа до восхода Солнца.
Начинающим астрономам
Для качественного наблюдения за небесными явлениями важно выбрать место с минимальным световым загрязнением. Для этого идеально выехать на природу, подальше от крупных городов, благо что таких мест в Башкирии много. Однако некоторые явления, например, суперлуния или затмения, можно наблюдать и в городе, выбрав наиболее темные участки.
Планетарий также планирует организовывать открытые наблюдения, но только если погодные условия окажутся благоприятными.
Если вы хотите начать изучать звездное небо и наблюдать за астрономическими явлениями, важно подготовиться заранее. Вот несколько практических рекомендаций для новичков:
Для начала необходимо приобрести оборудование. Выбор телескопа зависит от целей и бюджета. Для первых наблюдений можно приобрести бюджетные модели стоимостью от 6 тыс. рублей. На рынке сегодня широкий ассортимент телескопов, как для детей, так и для взрослых, а также обучающие материалы, которые помогут выбрать подходящую модель. Обратите внимание на ключевые характеристики, такие как диаметр объектива, устойчивость штатива и простота настройки. Для начинающих, для наблюдений в городских условиях планет и Луны самый простой и дешёвый — рефрактор с объективом 70−90 мм.
Современные технологии делают астрономию доступнее. Установите приложения, такие как «Stellarium Mobile» или «Star Walk 2», которые помогут определить расположение планет, созвездий и других объектов. Они просты в использовании и подходят для изучения неба как дома, так и на открытом воздухе.