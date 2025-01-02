Что можно и нельзя делать в Игнатьев день 2 января, который называют Оберег дома

День не подходит для того, чтобы проводить генеральную уборку. Кроме того, не следует выметать мусор и что-либо выбрасывать из дома. Предки верили, что можно было таким образом вынести удачу, благополучие. Не рекомендуется 2 января делать предложение, которое связано с совместным бизнесом. Считается, что он окажется неприбыльным.