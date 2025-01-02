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Что можно и нельзя делать в Игнатьев день 2 января, который называют Оберег дома

Узнали приметы и запреты на 2 января, когда отмечают Игнатьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 января вспоминает святого Игнатия Богоносца. В народе отмечают Игнатьев, или Игнатов день. Однако существует еще одно название — Оберег дома. Данное название возникло по причине того, что 2 января в церквях проводят молебен святому и просят, чтобы он защитил дом.

Что нельзя делать 2 января.

День не подходит для того, чтобы проводить генеральную уборку. Кроме того, не следует выметать мусор и что-либо выбрасывать из дома. Предки верили, что можно было таким образом вынести удачу, благополучие. Не рекомендуется 2 января делать предложение, которое связано с совместным бизнесом. Считается, что он окажется неприбыльным.

Что можно делать 2 января.

По традиции, было принято избавляться от разбитой посуды. Предки верили, что это позволит избежать трудностей в новом году.

Согласно приметам, метель предвещала холодный август. В том случае, если день оказался ясным, то ждали жаркий август. Небо, затянутое тучами, предупреждало о скором потеплении.

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