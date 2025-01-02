Какой сегодня день: 2 января

Что произошло 2 января
В 1843 году в Дрездене состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец».
В 1839 года француз Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.
Кто родился 2 января
Кинорежиссер Дзига Вертов (1896−1954).
Писатель Айзек Азимов (1920−1992).
Балетмейстер, хореограф Юрий Григорович (1927).
Литературовед Мариэтта Чудакова (1937−2021).
Предприниматель Олег Дерипаска (1963).
Хоккеист Олег Знарок (1963).
Актер Сергей Жигунов (1963).
Актер Кьюба Гудинг-младший (1968).
Телеведущая Яна Рудковская (1975).
2 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память святого праведного Иоанна Кронштадтского и святого Игнатия Богоносца.
Именины
2 января именины у Игнатия, Даниила, Ивана и Антона.
2 января в народном календаре
На Руси в этот день люди уделяли особое внимание дому, где родились и выросли. Считалось, что человек, который родился на Игнатия, будет всю жизнь домоседом, семейным. Предки молились 2 января святому Игнатию, просили уберечь их жилище от напастей. Дому кланялись, а вокруг села обходили крестным ходом с иконой. Также в этот день очищали яблони от снега, чтобы будущий урожай был богатым.