Какой сегодня день: 2 января

На Руси в этот день люди уделяли особое внимание дому, где родились и выросли. Считалось, что человек, который родился на Игнатия, будет всю жизнь домоседом, семейным. Предки молились 2 января святому Игнатию, просили уберечь их жилище от напастей. Дому кланялись, а вокруг села обходили крестным ходом с иконой. Также в этот день очищали яблони от снега, чтобы будущий урожай был богатым.