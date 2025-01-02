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Какой сегодня день: 2 января

Знаете ли вы, что 2 января отмечается День научной фантастики? О том, чем еще ознаменовано 2 января, — в обзоре Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Что произошло 2 января

В 1843 году в Дрездене состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец».

В 1839 года француз Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.

Кто родился 2 января

Кинорежиссер Дзига Вертов (1896−1954).

Писатель Айзек Азимов (1920−1992).

Балетмейстер, хореограф Юрий Григорович (1927).

Литературовед Мариэтта Чудакова (1937−2021).

Предприниматель Олег Дерипаска (1963).

Хоккеист Олег Знарок (1963).

Актер Сергей Жигунов (1963).

Актер Кьюба Гудинг-младший (1968).

Телеведущая Яна Рудковская (1975).

2 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святого праведного Иоанна Кронштадтского и святого Игнатия Богоносца.

Именины

2 января именины у Игнатия, Даниила, Ивана и Антона.

2 января в народном календаре

На Руси в этот день люди уделяли особое внимание дому, где родились и выросли. Считалось, что человек, который родился на Игнатия, будет всю жизнь домоседом, семейным. Предки молились 2 января святому Игнатию, просили уберечь их жилище от напастей. Дому кланялись, а вокруг села обходили крестным ходом с иконой. Также в этот день очищали яблони от снега, чтобы будущий урожай был богатым.