Кино и немцы: «Ива Нова» пускаются в пляс, Helloween едут в Японию

Российский авант-фолк, немецкий прог-рок и рождественские песнопения от мастеров гитарной психоделии — чего только не было среди новинок последнего месяца уходящего года. «Известия» — о самых интересных альбомах декабря, которые вы могли забыть послушать.
«Ива Нова» «МНОГОНАСТУТ».
Питерский девичий (хотя, пожалуй, на 23-м году существования коллектива уже уместнее употреблять какой-то более возрастной термин, «дамский», что ли) квартет традиционно долго и тщательно работает над альбомами — на этот, шестой по счету, ушло пять лет. Свою стилистику участницы определяют как «альтернативный женский этно-экстрим», что, в общем, верно — в привычные рамки «формата» «Ива Нова» не вписывается никак.
Слушайте МНОГОНАСТУТ — Ива Нова на Яндекс Музыке.
На новой работе стало чуть меньше привычного поклонникам балканского этнозадора, зато прибавилось авангардных шумов и модных танцевальных ритмов (открывающая альбом композиция «Дезертир» вообще едва ли не индастриал по своему мрачному напору). Отдельно нельзя не отметить сделанных с проектом АЛЁNА «Ведьм Севера», где славянская мелодика и фолковая вокальная манера всех вокалисток складываются в дивное звуковое полотно, одновременно архаичное и футуристическое. В этой музыке действительно можно найти, как сформулировали сами музыканты, «отдушину, смысл и надежду».
HelloweenLive at Budokan.
Как заметил какой-то ехидный музыкальный журналист, концертные рок-альбомы — штука бессмысленная; либо слушаешь то же, что и в студийной записи, только на фоне рева каких-то идиотов, либо вдруг понимаешь, что твоя любимая группа абсолютно не умеет играть. Впрочем, бывают и исключения (особенно среди «металлических» коллективов) — вот одно из них.
Слушайте Live At Budokan — Helloween на Яндекс Музыке.
Реорганизованная в 2016 году в септет группа заслуженно несет звание пионеров и патриархов немецкого пауэр-метала — чему запись концерта на знаменитом токийском стадионе Будокан, финального шоу турне 2022−2023 годов, живое, во всех смыслах подтверждение. Три вокалиста, три гитариста и ритм-секция с напором танковой дивизии буквально сносят с ног, а 14 с лишним тысяч японских фанатов действительно восторженно ревут — но и подпевают главным хитам, причем довольно слаженно. А хиты тут представлены почти в полном комплекте, включая попурри из песен с первого альбома, исполненных, как и положено, Каем Хансеном, и эпическую восьмиминутную версию I Want Out в финале с вокальной дуэлью Михаэля Киске и Анди Дериса. Жаль, конечно, что не нашлось места любимой на Руси балладе «A Tale That Wasn’t Right», ну да нет в мире совершенства.
Al Andaluz ProjectThe Songs Of Iman Kandoussi.
Хотя мирное сосуществование разных культур и религий вновь начинает казаться иллюзией, в музыке оно по-прежнему случается. Существующий с начала столетия международный проект Al Andaluz Projec — бесспорное тому подтверждение. Он объединяет два самостоятельных коллектива — L"Ham de Foc из испанской Валенсии, занимающийся возрождением музыкальной традиции евреев-сефардов, процветавшей до изгнания их после Реконкисты и немецких ревайвалистов Estampie — и марокканскую певицу Иман Кандусси. Новая пластинка — в своем роде ее бенефис.
Слушайте The Songs of Iman Kandoussi — Traditional Arabic Andalusian — Al Andaluz Project на Яндекс Музыке.
Кандусси выросла на песнях легендарной египтянки Умм Кальсум, по мнению многих — самой великой арабской певицы ХХ столетия. Но вынесенные в название «Песни Иман Кандусси» — это не только родная ей арабская традиция, но вновь весьма удачная попытка объединить воедино сефардскую, христианскую и исламскую музыку Средневековья. Густое контральто Иман окрашивает в неожиданные оттенки и приписываемый королю Кастилии Альфонсо Х гимн Приснодеве «Quen a omagen da Virgen», и окситанский мадригал «Un castel», и тунисскую «Mina Nawa».
EloyHidden Treasures.
Отечественные меломаны в пору расцвета этой немецкой группы 40−50 лет назад нередко путали ее с английскими эстрадными «прогерами» ELO — куда более известными и популярными в наших краях. Видимо, только по этой причине коллектив Франка Борнемана не завоевал у нас должной известности — учитывая всенародную любовь к Pink Floyd, которым Eloy не то чтобы прямо подражали, но, скажем так, творчески развивали идеи британского квартета, создавая несколько помпезный «космический» арт-рок, с марафонскими композициями многочастной структуры.
Слушайте Hidden Treasures — Eloy на Яндекс Музыке.
Группа благополучно функционирует по сей день (последний — и довольно удачный — альбом вышел в 2023 году), это же, как можно догадаться по названию, компиляция, выпущенная явно к Рождеству. Набранные с альбомов 1980-х годов треки ремикширваны лично Борнеманом, и слушать их в хороших наушниках — одно удовольствие. Однако ж на звание «спрятанных сокровищ» эти достаточно известные и памятные поклонникам композиции всё же тянут с трудом. Желающим ознакомиться с «неканоническим» Eloy стоит, пожалуй, обратиться к сборнику 1991 года Rarities — впрочем, и сам он с тех пор успел превратиться в филофоническую редкость.
Dean & Britta & Sonic BoomA Peace Of Us.
Еще один предновогодний «сезонный» альбом — но с новыми записями и с соответствующим репертуаром. На этом не слишком многообещающем творчески, но довольно выгодном поприще регулярно отмечаются музыканты самых разных жанров, от элегантных и строгих «классиков» до свирепых панков и металлистов — все, как правило, выдерживая привычную стилистку при исполнении песен про Рудольфа, красноносого оленя, падающий снежок и елочку зеленую.
Слушайте A Peace of Us — Dean & Britta на Яндекс Музыке.
Не стал в этом смысле исключением и этот неожиданный состав, своего рода супергруппа дрим-попа/неопсиходелии: Дин Уэрхем (Galaxie 500), его жена и соратница Бритта Филипс (Luna) и Соник Бум (в миру Питер Кембер) из легендарного без преувеличений британского коллектива Spacemen 3. Впрочем, они не приводят привычные стандарты исключительно к мечтательному плывущему звуку реверберированных гитар и эфирному вокалу. Так, «Paper Trees» Вилли Нельсона становится в их руках нежным синтипопом, одна из лучших рождественских песен всех времен «Peace on Earth / Little Drummer Boy» кажется заимствованной не у Бинга Кросби и Дэвида Боуи, а у несбыточного дуэта Нико с Марлен Дитрих, и совсем уж неожиданная в контексте и исполнителей, и заявленной темы знаменитая мелодия Генриха VIII «Зеленые рукава» превращается в уютные «Серебристые снежинки».