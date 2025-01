Кино и немцы: «Ива Нова» пускаются в пляс, Helloween едут в Японию

Реорганизованная в 2016 году в септет группа заслуженно несет звание пионеров и патриархов немецкого пауэр-метала — чему запись концерта на знаменитом токийском стадионе Будокан, финального шоу турне 2022−2023 годов, живое, во всех смыслах подтверждение. Три вокалиста, три гитариста и ритм-секция с напором танковой дивизии буквально сносят с ног, а 14 с лишним тысяч японских фанатов действительно восторженно ревут — но и подпевают главным хитам, причем довольно слаженно. А хиты тут представлены почти в полном комплекте, включая попурри из песен с первого альбома, исполненных, как и положено, Каем Хансеном, и эпическую восьмиминутную версию I Want Out в финале с вокальной дуэлью Михаэля Киске и Анди Дериса. Жаль, конечно, что не нашлось места любимой на Руси балладе «A Tale That Wasn’t Right», ну да нет в мире совершенства.