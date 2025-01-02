Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны

Решение о вступлении было принято министрами внутренних дел стран ЕС три недели назад, после того как Австрия сняла своё вето. Теперь пересечение границ Болгарии с Грецией и Румынии с Венгрией стало значительно проще: больше не требуется предъявлять документы на шести пунктах пересечения болгарско-греческой границы, а на румынских границах проверки будут проводиться только выборочно.