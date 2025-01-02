Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны

Решение о вступлении было принято министрами внутренних дел стран ЕС три недели назад, после того как Австрия сняла своё вето. Теперь пересечение границ Болгарии с Грецией и Румынии с Венгрией стало значительно проще: больше не требуется предъявлять документы на шести пунктах пересечения болгарско-греческой границы, а на румынских границах проверки будут проводиться только выборочно.
Таким образом, число стран в Шенгенской зоне увеличилось до 29, включая 25 из 27 государств ЕС, а также Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.
Вступление в Шенгенскую зону стало долгожданным событием для Бухареста и Софии, которые присоединились к ЕС в 2007 году. Ранее Болгария теряла ежегодно около 834 млн евро из-за отсутствия полноправного членства, а Румыния — 2,32 млрд евро. Кроме того, румынские транспортные компании лишались 90 млн евро из-за задержек на границах.
Австрия изменила свою позицию благодаря «значительному сокращению нелегальных пересечений границы», как отметил глава МВД Герхард Карнер. Однако в других странах Шенгенской зоны, таких как Германия и Нидерланды, сохраняется усиленный контроль на границах из-за роста нелегальной миграции.