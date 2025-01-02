Луна не помешает наблюдению звездопада в ночь на 4 января

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Луна не будет засвечивать небо в ночь усиления до максимума метеорного потока Квадрантиды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«Условия наблюдения благоприятные. В новогоднюю ночь Луна прошла фазу новолуния и постепенно растет. Тонкий месяц никак не помешает наблюдению метеоров. Квадрантиды имеют идеальные условия видимости на всей территории России», — сообщили астрономы.
Ожидается, что пик активности метеоритного потока придется примерно на 19:00 мск, поэтому при безоблачной погоде его можно наблюдать сразу после захода солнца 3 января. Смотреть нужно в сторону северо-восточного горизонта.
Квадрантиды наблюдаются с 12 декабря по 12 января, достигая пика в начале года. В этот раз астрономы прогнозируют максимальную активность с 3 на 4 января: количество вспышек в небе может достигать 120 в час.