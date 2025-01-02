Умер бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис

Виктор Алкснис родился 21 июня 1950 года в поселке рудника Таштагол в Кемеровской области. Он приходился внуком начальнику ВВС Красной Армии Якову Алкснису. В 1973 году окончил Рижское высшее военно-инженерное авиационное училище по специальности «военный инженер по электронике», позднее — Университет общественных наук. В 1979—1992 годах — старший инженер, инспектор ВВС Прибалтийского военного округа. С 1989 по 1991 год он был народным депутатом СССР, а в 1990-м также избрался в Верховный совет Латвии. С 2000 по 2007 год Алкснис был депутатом двух созывов Госдумы. В 2013—2015 годах он возглавлял городское поселение Тучково Московской области.