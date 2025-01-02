В клетках человеческого организма обнаружили «таймер смертности»

Исследователи провели эксперимент на дрожжах, схожих на клеточном уровне с человеческими клетками, и обнаружили, что ядро клетки состоит из хромосомы и ядрышка, содержащего рибосомную ДНК (рДНК). Ядрышко ее изолирует — рДНК является одной из самых хрупких частей генома из-за своей повторяющейся природы, так что восстановить ее при повреждении становится затруднительно.