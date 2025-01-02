В казанском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Казани временно приостановлена работа, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко через Telegram-канал.
По его словам, с 2 января с полуночи по московскому времени введены ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетов гражданской авиации. В этот период аэропорт с кодом ИКАО UWKD временно прекращает прием и отправку рейсов.
Ранее в аэропорту Калуги были сняты на приём и выпуск воздушных судов.
Напомним, вечером в среду в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска, а также Саратова установили временные ограничения на приём и выпуск самолётов в рамках обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.