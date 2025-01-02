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Умер полковник, бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис

Ему было 74 года.

Источник: Аргументы и факты

На 74-м году жизни скончался Виктор Алкснис, полковник Советской армии и бывший депутат Государственной думы.

О его смерти сообщила в Telegram-канале «Черный полковник» его дочь Ирина Алкснис.

Она уточнила, что у отца в ночь на 30 декабря произошел инсульт, после чего он впал в кому и провел три дня в больнице.

Виктор Алкснис был известным советским и российским политиком. Он занимал пост народного депутата СССР, входил в состав Верховного Совета Латвийской ССР, а также был депутатом Государственной думы России третьего и четвертого созывов. Кроме того, он возглавлял городское поселение Тучково в Рузском районе Московской области. По военной карьере имел звание полковника авиации.

Ранее в Эстонии на 96-м году жизни скончался бывший президент страны Арнольд Рюйтель.