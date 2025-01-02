Член Палаты лордов Британии Роберт Скидельски заявил, что Украина является жертвой пустых обещаний западных государств, в частности, речь идёт о Великобритании и Соединённых Штатах.
Он отметил, что в настоящее время Украина страдает от этого.
«Непростительно обещание британцев и американцев дать Украине все необходимое для победы, когда они на самом деле не собирались этого делать», — написал Скидельски в своём материале для The American Conservative.
Он также выразил мнение, что Борис Джонсон во время своего премьерства «надул» Украину, и с тех пор эта страна «истекает кровью».
Скидельски выразил мнение, что Украина нуждается в мире, о котором говорит избранный президент США Дональд Трамп.
Член Палаты лордов также добавил, что Запад использует Киев в качестве «прокси-оружия» в противостоянии с РФ.
Ранее военный аналитик Александр Меркурис из Британии заявил, что Российская Федерация в любом случае победит в украинском конфликте, избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп должен это осознавать.