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Британский лорд Скидельски: Украина стала жертвой пустых обещаний Запада

Джонсон во время своего премьерства «надул» Украину, и с тех пор эта страна «истекает кровью».

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты лордов Британии Роберт Скидельски заявил, что Украина является жертвой пустых обещаний западных государств, в частности, речь идёт о Великобритании и Соединённых Штатах.

Он отметил, что в настоящее время Украина страдает от этого.

«Непростительно обещание британцев и американцев дать Украине все необходимое для победы, когда они на самом деле не собирались этого делать», — написал Скидельски в своём материале для The American Conservative.

Он также выразил мнение, что Борис Джонсон во время своего премьерства «надул» Украину, и с тех пор эта страна «истекает кровью».

Скидельски выразил мнение, что Украина нуждается в мире, о котором говорит избранный президент США Дональд Трамп.

Член Палаты лордов также добавил, что Запад использует Киев в качестве «прокси-оружия» в противостоянии с РФ.

Ранее военный аналитик Александр Меркурис из Британии заявил, что Российская Федерация в любом случае победит в украинском конфликте, избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп должен это осознавать.